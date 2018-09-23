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Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşısında sürpriz bir tercihte bulundu. Fatih Terim, Eren Derdiyok'un yerine Henry Onyekuru'ya 11'de şans verdi.

Fatih Terim'den Akhisarspor maçında forvet sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Terim, Akhisarspor kadrosunda sürpriz tercihlere imza attı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 11'inde santrafor bölgesinde bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Eren Derdiyok'u 11'de oynatmazken, Henry Onyekuru'ya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Kasımpaşa karşısında beğeni toplayan genç ismi Ozan Kabak da yeniden 11'de yer buldu. Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında forma giymemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim eren derdiyok Henry Onyekuru

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