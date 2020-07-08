Fatih Terim'den Avrupa uyarısı

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularının kulağını çekti.

Öğrencileriyle bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, “Bir an önce toparlanmalıyız. Kaç haftadır galibiyet alamıyoruz. Avrupa hedefi ne sarılmalıyız. Buna ulaşabilmek için de kalan 4 maçımızı kazanmalıyız. Yaşanan kötü dönemi Alanyaspor maçıyla birlikte geride bırakmalıyız” dedi.

Avrupa hedefi için takımdaki herkesin maksimum çaba göstermesi gerektiğinin de altını çizen İmparator, “Sahada olan ya da olmayan herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

TESTLER NEGATİF

Öte yandan Galatasaray’da daha önce yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı. Bu gelişme herkesin yüzünü güldürdü. (AKŞAM)

