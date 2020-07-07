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Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılı kulübe başkan olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve tecrübeli çalıştırıcının başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Fatih Terim'in konuyla ilgili Evren Turhan'a aktardıkları şu şekilde:

"Başkanlığı düşünmüyorum. Nereden çıktı bu? Böyle bir düşüncem yok. Galatasaray başkanlığı çok önemli bir konum. Beni oraya yakıştırmaları muhteşem bir şey ama başkanlığı düşünmüyorum"


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