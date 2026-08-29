Fotoğraf çekilirken, Yunus Akgün'ü çok kızdırdı! 'Bu ne oğlum?'

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, taraftarlarla bir araya geldiği sırada yaşanan ilginç anlarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın 26 yaşındaki oyuncusu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı bir taraftarın yaptığı hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'KARTAL PENÇESİ' YAPTI

Taraftarlarla fotoğraf çektiren Yunus Akgün'ün yanına bu kez Beşiktaşlı bir taraftar geldi. İkili fotoğraf için yan yana geçerken genç taraftar eliyle kartal pençesi işareti yaptı.

"O NE OĞLUM?"

Beşiktaşlı taraftarın hareketini fark eden Yunus Akgün, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Milli futbolcu, taraftara dönerek "O ne oğlum? Niye böyle yapıyorsun?” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'DEN TARAFTARA UYARI

Yunus Akgün'ün sorusunun ardından Beşiktaşlı taraftar, "Ben Beşiktaşlıyım” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolcu, genç taraftarı "Hayır yapma” diyerek uyardı.

Yaşanan kısa diyalog ve Yunus Akgün'ün şaşkınlığı, çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde geniş ilgi gördü.