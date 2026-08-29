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Fotoğraf çekilirken, Yunus Akgün'ü çok kızdırdı! 'Bu ne oğlum?'

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Cevdet Berker İşleyen

Galatasaraylı Yunus Akgün, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada Beşiktaşlı bir taraftarın yaptığı kartal pençesi hareketiyle şaşkınlık yaşadı. Milli futbolcunun genç taraftarla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, taraftarlarla bir araya geldiği sırada yaşanan ilginç anlarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın 26 yaşındaki oyuncusu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı bir taraftarın yaptığı hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'KARTAL PENÇESİ' YAPTI

Fotoğraf çekilirken, Yunus Akgün ü çok kızdırdı! Bu ne oğlum? 1

Taraftarlarla fotoğraf çektiren Yunus Akgün'ün yanına bu kez Beşiktaşlı bir taraftar geldi. İkili fotoğraf için yan yana geçerken genç taraftar eliyle kartal pençesi işareti yaptı.

"O NE OĞLUM?"

Fotoğraf çekilirken, Yunus Akgün ü çok kızdırdı! Bu ne oğlum? 2

Beşiktaşlı taraftarın hareketini fark eden Yunus Akgün, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Milli futbolcu, taraftara dönerek "O ne oğlum? Niye böyle yapıyorsun?” ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'DEN TARAFTARA UYARI

Fotoğraf çekilirken, Yunus Akgün ü çok kızdırdı! Bu ne oğlum? 3

Yunus Akgün'ün sorusunun ardından Beşiktaşlı taraftar, "Ben Beşiktaşlıyım” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolcu, genç taraftarı "Hayır yapma” diyerek uyardı.

Yaşanan kısa diyalog ve Yunus Akgün'ün şaşkınlığı, çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde geniş ilgi gördü.

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Fotoğraf Kartal Yunus Akgün son dakika galatasaray
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