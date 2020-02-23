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Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 21:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Kendisi açısından istatistiklerin bir önemi olmadığını dile getiren Terim, "Geçen sene de, daha önceki yıllarda da söylemiştim. Bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası, şampiyon olduğumuz her yıl burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Benim için çok önemli değil. Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz" dedi.

"ÇOK FARKLI DA BİTEBİLİRDİ"

Fenerbahçe karşısında çok daha farklı kazanabileceklerinin de altını çizen Terim, "Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok güzel maç oldu. Bugün de o seviyenin altına düşmediğimiz için sevinçliyim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık." şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe karşısında çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını da vurgulayan Terim, "Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun. Her düşündüğünüz bazen olmuyor ama bugün geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmayı çok çalıştık. Direkt ve net çıktık, bunu başardık. Onyekuru ile çok pozisyona girdik. Soso girdi, Ömer girdi" dedi.

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