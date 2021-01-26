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Fatih Terim'den flaş Fenerbahçe sözleri!

26.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 5 ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde tamamladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve hedefi Fenerbahçe olarak belirledi. İşte o sözler...

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında Ryan Babel'in son dakikalarda attığı muhteşem golüyle güldü. Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider Beşiktaş ile farkın açılmasına izin vermedi.Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başarsa da sergilenen futbol yine geçer not almadı. Özellikle Belhanda ile Emre Akbaba yine hedefe koyulan isimler olurken, ilerleyen maçlarda Emre Akbaba'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

DONK VE KEREM FARKI

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Karşılaşmanın son bölümünde hücum bölgesine geçip Babel'e servis yapan Ryan Donk ile pozisyonun oluşmasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray'da takdir toplayan futbolcular oldu.Teknik direktör Fatih Terim galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlarken önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirterek tempolarını artırmalarının şart olduğunu söyledi.Önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar sonrasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

HEDEFTE FENERBAHÇE VAR!

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Galatasaray ardından da Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi oynayacak. 12 günde 4 maç birden oynayacak olan Cimbom, kupada Alanya'yı ligde ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu bir an önce takıma monte etmek isteyen Terim, bu periyotta kayıp istemiyor. "Ligde liderliği geri almak istiyorsak Fenerbahçe maçı dahil 9 puan toplamamız gerekiyor" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kupada da adım adım ilerlemeliyiz" diye konuştu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu futbolla lider olamazsın TERIM bey,bu sefer başarısızlığını nasıl kapatacaksın bakalım. Kavga,küfür yada taraftarı yönetime kışkırtma hangisini yapacaksın

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