Fatih Terim'den Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanmasına tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda, koronavirüs tehlikesine rağmen maçın oynanmasına tepki gösterdi.
Fatih Terim açıklamasında, "Kurallar gereği buradayım. Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim, bu cezayı almamak için kendime ceza verip, susuyorum. Kimse zannetmesin ki bir şey söylemeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış ve inanan bir takımım var, onları yalnız bırakmamak için susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Trabzon'da kazanan çıkmadı!
Federasyon başkanı da koronavirüse yakalandı
Seyircisiz maçta olay çıktı
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir
Ferrari fabrikasını kapattı
F.Bahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi
Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
Zeki Murat Göle: Çok büyük utanç duyuyorum
Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi
Mancini'den virüs uyarısı
Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum