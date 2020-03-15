Fatih Terim'den Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanmasına tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda, koronavirüs tehlikesine rağmen maçın oynanmasına tepki gösterdi.

Fatih Terim açıklamasında, "Kurallar gereği buradayım. Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeyim, bu cezayı almamak için kendime ceza verip, susuyorum. Kimse zannetmesin ki bir şey söylemeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış ve inanan bir takımım var, onları yalnız bırakmamak için susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.