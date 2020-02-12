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Fatih Terim'den imalı sözler: Camiamdan bazı şeyler bekliyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.02.2020 23:08 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Oyuncularımı ilk defa bir şey kaybetmelerine rağmen koydukları karakterden ötürü tebrik ediyorum' diyen Terim, "Bu konuda camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem ikinci maçta… Camiamdan bekliyorum bazı şeyler. Bu taraftarsız olmaz. Oyuncu, taraftar, teknik heyet, herkes bir olursa olur. Bugün taraftar ve oyuncular her şeyde birleşti. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı" dedi.

Fatih Terim'den imalı sözler: Camiamdan bazı şeyler bekliyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçta rakibine 2-0 kaybettiği için kupadan elendi. Maçın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"Oyuncularım ve biz çok istedik. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Daha doğrusu böyle oynayamamıştık. Alanyaspor’u tebrik ederim, yolları açık olsun. Devre arasında oyuncularımdan sahaya karakter koymalarını istemiştim. O karakteri koydular. Son zamanlardaki en iyi mücadele ve oyun.

"OYUNCULARIMI KOYDUKLARI KARAKTERDEN ÖTÜRÜ TEBRİK EDİYORUM"

Kenar ortalarımızda sıkıntı başlayınca değişikliğe gittik ve bu da doğru oldu. Orda da, ondan önce de Alanya takımını yenmek bir tarafa, 3 gol atıp, birçok gol kaçırıp, sayılan sayılmayan goller ve oyunu oraya yığmak ve baskı altında tutmak çok önemli bir şey. Oyuncularımı ilk defa bir şey kaybetmelerine rağmen koydukları karakterden ötürü tebrik ediyorum. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeceğim.

"CAMİAMDAN BAZI ŞEYLER BEKLİYORUM"

Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Taraftarsız olmaz, bugün taraftarımız ile oyuncumuz birleştiler. Sanıyorum ki taraftar da büyük keyif aldı ama hakikaten çok üzgünüm. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seri’ ye çok fazla sabır gösteriyorsun hocam!
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