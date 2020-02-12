Fatih Terim'den imalı sözler: Camiamdan bazı şeyler bekliyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçta rakibine 2-0 kaybettiği için kupadan elendi. Maçın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Oyuncularım ve biz çok istedik. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Daha doğrusu böyle oynayamamıştık. Alanyaspor’u tebrik ederim, yolları açık olsun. Devre arasında oyuncularımdan sahaya karakter koymalarını istemiştim. O karakteri koydular. Son zamanlardaki en iyi mücadele ve oyun.
Kenar ortalarımızda sıkıntı başlayınca değişikliğe gittik ve bu da doğru oldu. Orda da, ondan önce de Alanya takımını yenmek bir tarafa, 3 gol atıp, birçok gol kaçırıp, sayılan sayılmayan goller ve oyunu oraya yığmak ve baskı altında tutmak çok önemli bir şey. Oyuncularımı ilk defa bir şey kaybetmelerine rağmen koydukları karakterden ötürü tebrik ediyorum. Bunun dışında pek bir şey söylemeyeceğim.
Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Taraftarsız olmaz, bugün taraftarımız ile oyuncumuz birleştiler. Sanıyorum ki taraftar da büyük keyif aldı ama hakikaten çok üzgünüm. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum."
Atiba'dan sözleşme açıklaması
Galatasaray'dan seçim açıklaması
Umut Nayir'den Sergen Yalçın'a övgü
Ara transferde servet harcandı
Abdurahim Albayrak isyan etti
TFF ve MHK'ye istifa çağrısı
Yanal'dan M. Reşit Akçay'a tepki
Sturridge'in dansı beğeni topladı
Abdulkadir Ömür rehabilitasyon sürecini tamamladı
Bu haftanın hakemleri açıklandı
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 1 yorum