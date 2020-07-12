Fatih Terim'den imalı sözler: Kulüplerimizin kasası dolup taşacak

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisine gelen yabancı sınırı ile ilgili soruya imalı bir şekilde yanıt veren Terim, sosyal medyada gündem oldu.

"KULÜPLERİN KASASI DOLUP TAŞACAK"

Fatih Terim, "Elbette ki hepimiz TFF'nin aldığı bu karara uyacağız çünkü kulüplerin kasası zaten dolu. Bu kararla kasalar dolup taşacak. Bu kararlar dünyada oynayan Türk oyuncu sayısı artıracak.TFF ve kurulları, şimdiye kadar hangi kararları aldıysa daima adil ve haklıydı." dedi.

"BİZ SADECE MAÇLARI KAYBEDEN KİŞİLER DEĞİLİZ"

Fatih Terim, "Biz sadece maçları kaybeden, kazanan, bunların sonucunu konuşan kişiler değiliz. Teknik adamlar, Türk futbolunun marka değerindeki en önemli rolü üstlenmiş kişilerden biriyiz. Futbolun içindeki her konuya ortak akıl getirecek bir grup olarak görmelerinde yarar var. Teknik adamların fikrini sorduk. Birbirimizi görme fırsatı bulduk, çok da güzel oldu. Aynı yöne doğru bakan insanlarız, o yüzden aramızdaki kırgınlıklar uzun vadeli olmaz." açıklamasını yaptı.

"18 TEKNİK ADAMIN HER ZAMAN TOPLANMASINDAN YANAYIM"

Fatih Terim, "Bu 18 teknik adamın her an toplanmasından yanayım. Gündemden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Biz toplanıp sadece teknik adamların çok önemli olduğunu göstermek, teknik adamların yalnız olmadığını göstermek istedik. Sağ olsun herkes de katıldı.Tamer hocamız Antalya'ya bizi davet etti. Ortak akıldan, ortak söyleşiden önemli işler çıkar. Bunu herhangi bir karara olan tepki ya da değişiklik adına söylemiyorum, bu sadece teknik adamların ortak aklının beraberce konuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

