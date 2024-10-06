SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri! ''Eşsiz bir oyuncu... Türünün tek örneği!''

Fatih Terim'den İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri! ''Eşsiz bir oyuncu... Türünün tek örneği!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina ile Milan kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Fatih Terim, iki eski takımı hakkında İtalyan basınına konuştu. Aynı zamanda İtalya'da top koşturan milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Terim, Serie A'da bu akşam oynanacak olan Fiorentina - Milan maçı öncesi İtalyan'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Terim, karşılaşmayı değerlendirirken, İtalya'da forma giyen Türk futbolcular hakkında da konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

''BU GERÇEKTEN BENİM MAÇIM''

WhatsApp-Image-2024-01-03-at-14.29.29

"Serie A'da en sevdiğim iki takım Fiorentina ve Milan. Fiorentina'nın teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendim. Milan'ın başında ise Fiorentina'yı bir kez mağlup ettim. Bu gerçekten benim maçım."

''HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ŞEY''

66

"Paulo Fonseca'nın (Milan Teknik Direktörü) her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz ki bu da hayranlık uyandıran hoş bir şey."

''FIORENTINA'NIN YÖNETİCİLERİYLE KONUŞTUM''

resized_a2e8b-d8ded15det0iexrxgaaenz0

"Floransa'yı ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Mevcut yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Onlarla konuşma fırsatım oldu ve projelerini duydum. Son iki yılda 3 finalde oynadılar."

''KENAN YILDIZ BENİ ŞAŞIRTTI''

dd918a75ab744e28813bf4619765c314

"Kenan henüz genç ama yetenekli ve hepsinden önemlisi açlığıyla beni şaşırttı. Juve'de solda oynuyor, koşuyor ve yetenekli bir futbolcu için çok çalışıyor."

''HAKAN ÇALHANOĞLU EŞSİZ BİR OYUNCU''

Fpm1Hh7WIAAEISh

"Hakan'ı Milli Takım'a ilk kez ben çağırdım. Eşsiz bir oyuncu. Türünün tek örneği. Her şeyi nasıl iyi yapacağını biliyor"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Serie A Hakan Çalhanoğlu galatasaray Kenan Yıldız
En Çok Okunan Haberler
Emeklilerin beklediği maaş cevabı hükümetten geldi!

Emeklilerin beklediği maaş cevabı hükümetten geldi!

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Taraftar şaşkın! Osimhen maskesine yasak kararı

Taraftar şaşkın! Osimhen maskesine yasak kararı

Kerem için resmi açıklama! ManU'ya mı gidiyor?

Kerem için resmi açıklama! ManU'ya mı gidiyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.