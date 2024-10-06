Fatih Terim'den İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri! ''Eşsiz bir oyuncu... Türünün tek örneği!''

Fatih Terim, Serie A'da bu akşam oynanacak olan Fiorentina - Milan maçı öncesi İtalyan'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Terim, karşılaşmayı değerlendirirken, İtalya'da forma giyen Türk futbolcular hakkında da konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

''BU GERÇEKTEN BENİM MAÇIM''

"Serie A'da en sevdiğim iki takım Fiorentina ve Milan. Fiorentina'nın teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendim. Milan'ın başında ise Fiorentina'yı bir kez mağlup ettim. Bu gerçekten benim maçım."

''HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ŞEY''

"Paulo Fonseca'nın (Milan Teknik Direktörü) her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz ki bu da hayranlık uyandıran hoş bir şey."

''FIORENTINA'NIN YÖNETİCİLERİYLE KONUŞTUM''

"Floransa'yı ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Mevcut yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Onlarla konuşma fırsatım oldu ve projelerini duydum. Son iki yılda 3 finalde oynadılar."

''KENAN YILDIZ BENİ ŞAŞIRTTI''

"Kenan henüz genç ama yetenekli ve hepsinden önemlisi açlığıyla beni şaşırttı. Juve'de solda oynuyor, koşuyor ve yetenekli bir futbolcu için çok çalışıyor."

''HAKAN ÇALHANOĞLU EŞSİZ BİR OYUNCU''

"Hakan'ı Milli Takım'a ilk kez ben çağırdım. Eşsiz bir oyuncu. Türünün tek örneği. Her şeyi nasıl iyi yapacağını biliyor"