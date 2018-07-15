Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram TV'de A Milli Takım'da yaşadıklarıyla ilgili konuştu. Terim, 'Kebapçı Selahattin'le kavgasına da değindi.

İşte Fatih Terim'in sözleri...

"Galatasaray ve A Milli Takım'dan ayrılışlarım birbirinden bağımsız olaylar. Burada önemli olan süreci iyi okumak. Yani o sürece biz nereden geldik. Olayların akışını iyi okuyun, bence yeter. Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Ne yazık ki ülkemizde bilmeyen insanlar zaman zaman akıl sınırlarını zorlayabiliyorlar.

Örneğin karşılanmamış talepleri olanlar, beklentilerine göre taraf seçenler, varlığımızdan rahatsız olup kendi önünü açmak isteyenler, kraldan çok kralcı olup nasıl olsa kral böyle ister diyenler... Nasıl daha ileri giderim, nasıl gündeme gelirim diye sıraya girenler, üstündeki çamur fazla gelip biraz da başkasıyla paylaşmak isteyenler, yanılsama duygusunu yaşam biçimi haline getirenler...

Bu saydıklarımı isim vererek de yapabilirdim ama kendi ağzımla tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Bana yakışmayacağını düşünüyorum. Nasıl olsa üzerine alınanlar vardır. Zor bir süreç miydi? Evet, zordu! Ben hayatımın hiçbir döneminde hayat davalarımı kolay kazanmadım. Ama bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa da uğramadım.