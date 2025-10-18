Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! İtalyanlara anlattı

Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Juventus formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLABİLİR"

İtalyan Gazzetta dello Sport’a konuşan Terim, “Kenan Yıldız Avrupa’daki en yetenekli genç futbolculardan biri. Henüz 20 yaşında ama olağanüstü bir potansiyele sahip. Kendini geliştirmeye devam ederse gelecekte dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

“Kenan Yıldız şu anda en iyi Türk futbolcu mu?” sorusuna ise tecrübeli teknik adam, “Bunu söylemek için biraz erken. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi üst düzey iki isim daha var. Bu üçlüyle Türkiye’nin futbol geleceği gerçekten çok parlak.” yanıtını verdi.