SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! İtalyanlara anlattı

Fatih Terim, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ı övdü: “Avrupa’da ondan daha yetenekli az futbolcu var. Gelişimini sürdürürse dünyanın en iyilerinden biri olabilir.” Terim, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu’nu da öne çıkararak “Bu üçlüyle Türkiye’nin geleceği parlak” dedi.

Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! İtalyanlara anlattı
Berker İşleyen

Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Juventus formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

"EN İYİLERDEN BİRİ OLABİLİR"

Fatih Terim den Kenan Yıldız a övgü dolu sözler! İtalyanlara anlattı 1

İtalyan Gazzetta dello Sport’a konuşan Terim, “Kenan Yıldız Avrupa’daki en yetenekli genç futbolculardan biri. Henüz 20 yaşında ama olağanüstü bir potansiyele sahip. Kendini geliştirmeye devam ederse gelecekte dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

Fatih Terim den Kenan Yıldız a övgü dolu sözler! İtalyanlara anlattı 2

“Kenan Yıldız şu anda en iyi Türk futbolcu mu?” sorusuna ise tecrübeli teknik adam, “Bunu söylemek için biraz erken. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi üst düzey iki isim daha var. Bu üçlüyle Türkiye’nin futbol geleceği gerçekten çok parlak.” yanıtını verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! "Beni unut"Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! "Beni unut"
Dursun Özbek açıkladı: Gelir rekoru kırdık!Dursun Özbek açıkladı: Gelir rekoru kırdık!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.