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Fatih Terim'den koronavirüs tedavisine destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve kısa süre içinde iyileşen Fatih Terim'den destek mesajı geldi.

Kızılay, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN MESAJ VAR


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