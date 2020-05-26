Fatih Terim'den koronavirüs tedavisine destek

Kızılay, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN MESAJ VAR