Fatih Terim'den koronavirüs tedavisine destek

Kızılay, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. @fatihterim@KanverOrg #Plazma #Kovid19— Türk Kızılay (@Kizilay) May 26, 2020
İmmün Plazma Detaylı Bilgi;https://t.co/UFZdspPL0t pic.twitter.com/K0XpJC0chw
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