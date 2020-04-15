Fatih Terim'den koronavirüs test sonucu açıklaması

Fatih Terim,"1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldım. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.
Terim, "Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak ben inanıyorum daha iyi başlangıç olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi yüksek tutacağız. Bu ülke çok badireler atlattı. İnşallah ülke olarak bunu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Terim, "Hayatta her şeyin bir şekilde yeri doluyor. Birtek şey hariç... o da canımız. Lütfen herkes bu işi ciddiye alsın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözümüz gibi bakmak." açıklamasını yaptı.
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