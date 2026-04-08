Fatih Terim’den Lucescu’ya yürek burkan veda! "Kader seni son kez İstanbul’a getirdi"

Türk futbolunun iki dev ismi, bu kez hüzünlü bir vedada buluştu. "İmparator" Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane meslektaşı ve dostu Mircea Lucescu için duygu yüklü bir veda mektubu yayınladı. Yarım asırlık bir rekabet ve dostluğun özeti niteliğindeki bu paylaşım, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İşte Fatih Terim’in "Huzur içinde uyu dostum" diyerek bitirdiği o veda mektubunun detayları...

"AYNI ÖYKÜNÜN FARKLI CÜMLELERİ OLDUK"

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu. "

"KADER SENİ SON KEZ İSTANBUL’A GETİRDİ"

"Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."