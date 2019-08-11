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Fatih Terim'den Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2019 19:51 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında top koşturan Türk futbolcuların iyi işler yaptığını gördüğü için gururlu olduğunu belirtti.

Fatih Terim'den Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu yorumu

Fatih Terim, Galatasaray'ın bu akşam, kendisinin de bir dönem çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Fiorentina ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Tuttosport gazetesine bir demeç verdi.

Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlamasının kalkması için uğraş verdiğini anlatan Terim, "Bunun bizim futbolumuzu iyileştireceğine ikna oldum. Bugün bizim Türk oyuncularımızın Serie A'da, Avrupa'da iyi işler yapıyor olduğunu görmek beni gururlandırıyor. Cengiz Ünder'in Roma kadrosunda daha fazla yer buluyor oluşu, Hakan Çalhanoğlu ki onu milli takımda ilk oynatan benim, o da Milan için önemli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya futboluna ilişkin de açıklamalarda bulunan Terim, "Şüphesiz ki Juventus, İtalyan futboluna egemen durumda. Bununla her şeyi söylemiş oluyorum. Floransa her şeyini veren bir kent, kesinlikle çok şey hak eden, en iyiyi hak eden bir şehir." ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın başında olduğu dönem Enrico Chiesa'yı çalıştırdığını anımsatan Terim, eski İtalyan oyuncunun oğlu Federico Chiesa'nın da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve kendisini beğendiğini kaydetti.

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