Fatih Terim'den Muslera, Falcao ve Arda Turan açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı gündeme dair beIN'e önemli açıklamalarda bulundu.
"Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal olarak, idari olarak, teknolojik olarak her başlıkta çok büyük fark var. Hayal elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hayalden vazgeçmiyoruz ama erteliyoruz.Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Eski oyuncu arkadaşlarımızı futbolda kalmaları için teşvik ediyoruz."
"Sekiz sene önce teknik direktörün futbolcu önermeyeceğini söyledim. Scout hocaya önerir hoca da o ya da bu oyuncuyu seçer. Almak istediğimiz ya da aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler, mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için değil, birçok kulüp için böyle."
"Arda'nın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır.Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz."
"Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum."
"Muslera'yı kadroya yazdık. Ocak ayından önce dönebilir. Hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Muslera her zaman Galatasaray için bir oyuncudan, bir kaptandan daha fazla şey ifade eder. Bize sembol olmuş isimlerin arasına girdi. Muslera'nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım, onunla da zaten bunu konuştum."
"Kasımpaşa, Rangers ve Fenerbahçe maçları oyun olarak beklentimin altında kaldı. Rotasyon yapmama rağmen fiziksel olarak kaldıramadık. Rotasyon oyuncuları da diğerleri kadar performans vermeli. Orada biraz sıkıntı oldu.Soyunma odasına ilk defa 2-3-4 dakika önce gitmiyorum, daha önce de gittim. Sadece bana ve Galatasaray'a değil, kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine haksızlık yapan, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı sahada. Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil."
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