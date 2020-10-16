Fatih Terim'den Muslera, Falcao ve Arda Turan açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı gündeme dair beIN'e önemli açıklamalarda bulundu.

"HAYAL ELBETTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU"

"Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal olarak, idari olarak, teknolojik olarak her başlıkta çok büyük fark var. Hayal elbette Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hayalden vazgeçmiyoruz ama erteliyoruz.Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Eski oyuncu arkadaşlarımızı futbolda kalmaları için teşvik ediyoruz."

"İKNA ETMEK VE GETİRMEK İÇİN CİDDİ TAVİZLER VERİLİYOR"

"Sekiz sene önce teknik direktörün futbolcu önermeyeceğini söyledim. Scout hocaya önerir hoca da o ya da bu oyuncuyu seçer. Almak istediğimiz ya da aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler, mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için değil, birçok kulüp için böyle."

"ARDA'NIN LİDERLİĞİNDEN BEKLENTİM VAR"

"Arda'nın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır.Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz."