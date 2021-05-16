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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme! ''Bodrum'a gidiyorum, belki ABD yaparım''

16.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, 31 Mayıs itibariyle sözleşmesinin bittiğini ifade ederken, "Yarın itibarıyla ailemle Bodrum’a gidiyorum. ABD’ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum’a gidiyorum." sözleriyle kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme de bulundu.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme! ''Bodrum'a gidiyorum, belki ABD yaparım''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de şampiyonluğu son anda averajla kaybetmelerinin dramatik olduğunu söyledi.Tecrübeli teknik direktör, sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak, "Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse zaten yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BODRUM'A GİDİYORUM"

Fatih Terim, ailesiyle yarın tatile gideceğini dile getirerek, "Ben yarın itibarıyla ailemle Bodrum’a gidiyorum. ABD’ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum’a gidiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, 20 Galatasaraylı yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle sohbeti sırasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Cengiz'in isim vermeden Terim'i kastederek, "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" dediği, deplasman için kullanılan özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların hepsinin Fatih hoca tarafından kullanılmasından şikayetçi olduğu iddia ediliyordu. Terim'in 'adalet terazisi' ile spor kamuoyunu ayağa kaldırdığı günlerde bir kez bile konuşmayan, Fatih hocanın zemin serzenişlerine "Ankara'da da zemin mi bozuktu" yanıtıyla karşı çıkan Cengiz'in, uzun süredir Fatih Terim ile arasının bozuk olduğu zaten biliniyordu.


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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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