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Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda mesajı: "Yolun açık olsun evlat"

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Galatasaray’da ikinci yarının TFF’ye bildirilen sezon kadrosuna yer almayan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Galatasaray’ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda son kez yer alan Japon futbolcu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Fatih Terim’den Nagatomo’ya veda mesajı: "Yolun açık olsun evlat"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Yuto Nagatomo ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı. İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Japon oyuncuya sosyal medya hesabından veda etti. Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

nagatomo

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