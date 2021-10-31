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Fatih Terim'den Ocak için transfer mesajı

31.10.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım hakkında konuştu.

Fatih Terim'den Ocak için transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Umarım bugün 3 puanı alırız. Puan alma isteklerini saygıyla karşılıyorum, dikkat etmemiz gereken bir takım. Her haftayı kazanarak geçirmemiz lazım ama arada bir beklemediğimiz puan kayıpları oluyor. Ümit ediyorum 3 puanı bugün alırız. Kazanıp, rakiplerle puan durumunu belirli bir noktaya getirebiliriz. Genç kadromuz bunu başaracaktır. Önemli bir Avrupa maçı oynayacağız, peşine Karagümrük, her hafta böyle devam edecek gibi gözüküyor. Kayıpların, aklımızda olmadığı kadar çok olduğu bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim, ümit ederim telafi ederiz." dedi.

"PLAN DOĞRULTUSUNDA GİDİYORUZ"

Takımı gençleştirmeleri hakkında konuşan Fatih Terim "Başkanla, yönetimle bir yol çizdik, o plan doğrultusunda gidiyoruz. Oynayanların yaşıyla ilgisi yok, yetenekleri de müsait. Çoğu maçı tecrübeli oyuncularla karıştırıp oynadık. Genç ya da tecrübeli diye ayırt etmiyorum ama onların tecrübeli olmadığı dönemde burayı geçersek, Ocak'ta bazı değişimlerle daha çok kazanan bir takım haline gelebiliriz. Oradaki yorumcuları da çok genç oynattım ben. Onların da yeteneği var, onlar da oynadı, bunların da yeteneği var, bunlar da oynadı. Sonuç ne olursa olsun formanın değerini bilmeleri, bu formayı vermemek için söylenen şeyleri meziyetleriyle birleştirerek iyi oyunlar oynamalı. Yoksa genç oynatıyorum diye genç oynatılmaz." diye konuştu.

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