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Fatih Terim'den olay sözler: Hayırdır sen kimsin?

22.09.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor-Galatasaray maçı 3-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın oynandığı sıralarda Oğulcan Çağlayan ile Bernard Mensah bir pozisyonda ufak bir tartışma yaşarken, kenardan Fatih Terim de pozisyona tepki gösterdi. İbrahim Akdağ'ın da olaya müdahil olmasıyla sinirler gerildi. İşte o anlar...

Fatih Terim'den olay sözler: Hayırdır sen kimsin?

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Kayseri deplasmanına Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu gibi 11 oyuncularını götürmeyen, kadroda sürpriz değişikliklerle sahaya çıkan Aslan, şok bir mağlubiyet aldı. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleriyle engel olamayan Galatasaray, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

ORTAM GERİLDİ

EYYVAH

Oğulcan Çağlayan ile Bernard Mensah ilk yarıdaki bir pozisyonun ardından ufak bir diyaloğa girdi.İkilinin diyaloğu sertleşince mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyona tepki gösterdi.

"HAYIRDIR SEN KİMSİN?"

Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi.Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, 'Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?' dedi.İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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