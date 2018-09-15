Fatih Terim’den Ozan Kabak yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Ozan Kabak’ı ilk 11’de oynattı. Kasımpaşa maçı sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, şans verdiği genç futbolcusunun performansını yorumladı.

Terim, Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan Ozan Kabak’ın performansı ile ilgili “Bugün Serdar Aziz ile birlikte savunmanın en iyisiydi. Yıllardır oynayan bir savunma oyuncusu gibi performans gösterdi. Daha da gelişecektir. Gelişmeye açık bir oyuncu. En az galibiyet kadar mutluyum” dedi.

Ozan Kabak’ı tercih etme nedenini de anlatan Fatih Terim “Maç öncesi bazı soru işaretleri olmuştur. Ahmet, Ozan ve Serdar var. Donk’u da çekebilirdim ama Fernando’yu da dinlendirmek istedim. Genç oyuncuları böyle maçlarda kazanırsınız. Türkiye Ligi’nin en önemli maçlarından bir tanesinde değerlendirmeye alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: