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Fatih Terim’den Ozan Kabak yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı resmi olarak ilk kez giyen Ozan Kabak, teknik direktör Fatih Terim'in de takdirini kazandı. Fatih Terim, maç sonrası Ozan Kabak'ın performansını ve karşılaşmayı yorumladı.

Fatih Terim’den Ozan Kabak yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Ozan Kabak’ı ilk 11’de oynattı. Kasımpaşa maçı sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, şans verdiği genç futbolcusunun performansını yorumladı.

Terim, Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan Ozan Kabak’ın performansı ile ilgili “Bugün Serdar Aziz ile birlikte savunmanın en iyisiydi. Yıllardır oynayan bir savunma oyuncusu gibi performans gösterdi. Daha da gelişecektir. Gelişmeye açık bir oyuncu. En az galibiyet kadar mutluyum” dedi.

Ozan Kabak’ı tercih etme nedenini de anlatan Fatih Terim “Maç öncesi bazı soru işaretleri olmuştur. Ahmet, Ozan ve Serdar var. Donk’u da çekebilirdim ama Fernando’yu da dinlendirmek istedim. Genç oyuncuları böyle maçlarda kazanırsınız. Türkiye Ligi’nin en önemli maçlarından bir tanesinde değerlendirmeye alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

“İlk yarı sıcak ve kurak ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. İlk yarıda pek gol pozisyonu vermedik. Kalemizde ise tehditler gördük. Devre arasında herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik. Neyse ki oyuncularımız kendine geldi. Çok iyi ve keyifli bir ikinci yarı oldu. Daha da farklı olabilirdi. Kasımpaşa kendini ispatlamış ciddiye alınması gereken bir rakip. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 36 bine yakın seyircimize ise teşekkür ediyorum. Salı günü de tribünlerde olmaları gerekiyor. Onlar da eminim bunun farkındadır. Bizi Şampiyonlar Ligi maçında yalnız bırakmayacaklardır.”

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Ozan Kabak Galatasaray

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