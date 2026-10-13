UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray Barcelona'ya diş geçiremedi!

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19, sahasında Barcelona U19'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Kahraman, karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Pedro Rodriguez Iglesias, penaltıdan kaydettiği golle Barcelona U19'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda gelen bu gol, maçın sonucunu belirleyen tek gol oldu.
Galatasaray U19'da Yusuf Kahraman, karşılaşmanın 86. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekip, maçın son bölümünü bir kişi eksik oynadı.
Bu sonuçla Barcelona U19, UEFA Gençlik Ligi'nde üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray U19 ise ikinci hafta karşılaşmasının ardından bir puanda kaldı.
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