Fatih Terim'den Porto maçı, Bafetimbi Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mariano, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Porto maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında gelen, 1999/2000 sezonuyla ilgili karşılaştırmaya Fatih Terim, "O günkü takımla bugünkü takım aynı mı ona bakmak lazım. Aynısını başarabilir mi? Neden olmasın? Ancak önce bir Avrupa Ligi'ne kalalım. O da henüz garanti değil. UEFA, Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Sonuna kadar gitmek isteyecektir. Olur, olmaz bilmiyorum ama iddiası bu yönde olacaktır. UEFA'da son kalan takımlar da aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi'ne yakın, çok kolay olmayacak bir yarış gibi gözüküyor. Hiç mağlup olmadan, Milan maçıyla başlayan o serüvenin sonucunda alınan şampiyonluğun bir ikincisini umarım yaşarız. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım" cevabını verdi. "ESPRİ OLARAK KABUL EDİYORUM, GÖNÜL İSTERDİ Kİ BİZ TWEET ATALIM"

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile Schalke 04 arasındaki karşılıklı tweetler ile ilgili soruya, "Şampiyonlar Ligi gibi çok yüksek bir kalibrede oynanan bir oyun içinde bunları espri olarak kabul ediyorum. Schalke'nin sevincinden dolayı böyle bir tweet attığını, Lokomotiv'in de çok güzel bir espri yaptığını düşünüyorum. Gönül isterdi ki biz bir tweet atalım, 'Haydi Lokomotiv' diye. Yenseydik Moskova'da, 8-7 gelirdik buraya. O yüzden 'Haydi Galatasaray' demeye devam ediyoruz" cevabını verdi.

"EŞİT KOŞULLARDA YARIŞMIYORUZ"

Galatasaray'ın tecrübeli teknik patronu, "Her toplantıda özellikle dile getiriyorum. Biz gerek grubumuzda, gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı bir durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ne de öyle başladık. UEFA cezalarımız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle eşit koşullarda yarışmıyoruz. Herkes 30'a, 40'a, 100'e, 200'e alırken, siz satmadan alamıyorsunuz. Aradaki makas açıldı. 'Her şey para değil' diye bir şey yok artık. Bu bir bahane değil, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı. OYUNCU ALMA NİYETİMİZ OLMASA GOMIS'İ VERİR MİYDİK? O GÜN İÇİN GÖNDERİLME KARARI DOĞRUYDU

"Gomis satılmasaydı, bambaşka bir Galatasaray olur muydu?" sorusunu Fatih Terim, "Arkadaşlar, bir defa Gomis'in üstünden bir sürü şey söyleniyor. Madem sordunuz, cevaplayayım. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis iyi bir golcü ve önemli işler yaptı ama koca Galatasaray, Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir miydi? Yerine iki santrafor alınacağı için teknik olarak satışına onay verdik. Ayrıca satmadan alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Her bonservissiz oyuncu da bonservisi yok diye size uygun olmuyor. Teknik heyet 'Evet' demeseydi diyorlar. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet 'Evet' der. O gün idare olarak da teknik olarak da bu karar verilmiş. Verilmesinin de sebepleri var. Yoksa biz durup dururken gol kralını neden verelim? Bakmayın zaman zaman bazı hesaplardan yazanlara, siz buraya bakın.Gomis iyi bir golcüdür. Olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet bunu da inkar etmemek gerekir ama Galatasaray bu gruptan çıkıyor olsaydı, kimsenin aklına bu soru gelmezdi. Bazen çok istediklerimiz olmuyor. İki tane kararı var bunun, bir idari, bir teknik... Ama bakıyorum ki bir tarafa doğru yıkılma çabası görüyorum. O da doğru değil. Gomis çok iyi bir golcü ama o gün için Gomis'in gönderilme kararı verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedi" şeklinde yanıtladı.