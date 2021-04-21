SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

21.04.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu.

Zirvedeki yarışın sonuna kadar süreceğini belirten teknik adam "Lig her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşıyoruz, herkes sırayla puan kaybediyor. Heyecandan kastım, çok yüksek derecede kalbi olanlar için tehlikeli bir lig. İşin şakası bir tarafa, zevkli ve çekişmeli bir lig. Herkesin, her durumda kopmayacağı bir matematik görünüyor." dedi.

Kazanmak için gerekeni yapacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Trabzonspor'un kadrosu iyi, öndeki dörtlüye dikkat etmemiz lazım. Her takımda istenilen bir atak hattı var. Bakasetas ile birlikte 4'leniyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Rakibimizin kaybetmesi, bizim geçen hafta moral bulmamız, sezon sonuna kadar şartlar ne olursa olsun iddiamızı sürdüreceğiz. Kazanırsak çok önemli bir adım atacağız. Oyuncularım bunun bilinci içerisinde. 3 puan için gereken savaşı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"ONYEKURU'NUN SAKATLIĞI ÜZÜCÜ"

Onyekuru'nun sakatlığı için de bilgi veren deneyimli hoca, "Onyekuru önemli bir oyuncu. Eski yeri tekrar etti. Bizim için üzücü. Yarın öbür gün daha net öğreneceğiz, ne kadar süre uzak olacak." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu'nun kulübede olması için de mesaj veren Fatih Terim, "Halil iyi oynadı. Daha da oynayacak ama bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Onun dışında herkes aynı. Zaman zaman aynı kadro oynattım ama bu da aşağı yukarı aynı. Babel daha hazırdı. Kafamdaki şeyler Babel'le daha iyi olacak inancındayım. Halil'ten vazgeçmedim. Geçen maç kötü oynamadı. Halil de oynayacak, Kerem de, Oğulcan da. Hepsi Galatasaray'ın formasını uzun zaman giyecekler." diyerek sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Mustafa Cengiz'in cezası onandıMustafa Cengiz'in cezası onandı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
en az iki gol atar Trabzon ama maç ne olur bilmiyorum.
Valla şampiyon olmak isteyen takım böyle futbol oynamaz hocam kusura bakma ama bu gs oyuncuları şampiyon olmak istemiyor
GS'in basina biranevvel Kaptan Bulent, H.Hamzaoglu veya O. Buruk getirilmeli. Yoksa gelecek yili da kaybederiz.

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Acı haber geldi... Genç sporcu hayatını kaybetti

Acı haber geldi... Genç sporcu hayatını kaybetti

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Mesut Özil, ezeli rakip ile dalga geçti!

Mesut Özil, ezeli rakip ile dalga geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da beklenen oldu! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da beklenen oldu! Yollar ayrılıyor...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.