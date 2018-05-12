Fatih Terim'den şampiyonluk, Belhanda, Ozan Kabak ve TFF sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İyi oyunun veya istatistiğin önemli olmadığı, konuşulmadığı dönemdeyiz. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Maç iyi başladık, golle başladık ve ikinci golü de bulduk. İlk yarı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarı maçı böyle bitirmek için sahanın içerisinde top yapan, kendisini riske sokmayan ve sonra da ataklara çıkan bir Galatasaray vardı. Oyunun hiçbir anında sıkıntı duymadık, oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

"ANNELERE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı takımda 800. maçını kazanması hakkında konuşan Fatih Terim, "Daha da önemlisi 800. maçımdı ve bunu galibiyetle kapattığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti tüm annelere hediye etmek istiyorum. Anneme, eşime ve kızlarıma armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK UYARISI

Şampiyonluğa çok yakın olduklarını vurgulayan Fatih Terim, "Şimdi 90 dakika kaldı, inşallah mutlu sona hep berabere ulaşacağız. Bu hikayeyi yazan içerideki kahramanların sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inanıyorum. Son maçta benim bir şey dememe gerek kalmamalı. Kolay bir deplasmana gitmiyoruz. Müthiş bir camia ile oynayacağız ama artık sona getirmiş bir ortamda, beraberliğin de sizi şampiyon yaptığı ortamda oyuncularımız bu bilinçte olacaktır. Hikayenin sonunda son sözü söylemeliler" açıklamasını yaptı.