Fatih Terim'den şampiyonluk, Belhanda, Ozan Kabak ve TFF sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İyi oyunun veya istatistiğin önemli olmadığı, konuşulmadığı dönemdeyiz. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Maç iyi başladık, golle başladık ve ikinci golü de bulduk. İlk yarı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarı maçı böyle bitirmek için sahanın içerisinde top yapan, kendisini riske sokmayan ve sonra da ataklara çıkan bir Galatasaray vardı. Oyunun hiçbir anında sıkıntı duymadık, oyuncularımı tebrik ederim" dedi.
"ANNELERE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"
Sarı-kırmızılı takımda 800. maçını kazanması hakkında konuşan Fatih Terim, "Daha da önemlisi 800. maçımdı ve bunu galibiyetle kapattığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti tüm annelere hediye etmek istiyorum. Anneme, eşime ve kızlarıma armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK UYARISI
Şampiyonluğa çok yakın olduklarını vurgulayan Fatih Terim, "Şimdi 90 dakika kaldı, inşallah mutlu sona hep berabere ulaşacağız. Bu hikayeyi yazan içerideki kahramanların sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inanıyorum. Son maçta benim bir şey dememe gerek kalmamalı. Kolay bir deplasmana gitmiyoruz. Müthiş bir camia ile oynayacağız ama artık sona getirmiş bir ortamda, beraberliğin de sizi şampiyon yaptığı ortamda oyuncularımız bu bilinçte olacaktır. Hikayenin sonunda son sözü söylemeliler" açıklamasını yaptı.
"BELHANDA DAHA İYİ OYNAMALI"
Belhanda'nın skora daha çok katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Terim, "Younes Belhanda'nın daha da iyi oynaması lazım ve devamlı iyi oynaması lazım. Bu yeteneği var. Bu maçta iyiydi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da iyiydi. Üzerine koymalı, ondan beklentiler bu" ifadelerini kullandı.
Deneyimli hoca, "Bu oyundan tatmin olmayız. Takımın daha da önemli ismi olmalı, bu yüzden alındı. Önümüzdeki yılda daha iyisini bekliyorum çünkü ben geldikten sonra taktik anlamda ufak değişiklik yaptık. Bizde santrfor arkası yok, orada Belhanda normal bir orta saha gibi oynuyor. İnşallah yeni sezonda çok daha formda ve oyuna daha fazla etki eden bir Belhanda izleyeceğiz" dedi.
"OZAN'I SEYİRCİYLE TANIŞTIRMAK İSTİYORDUM"
2000 doğumlu Ozan Kabak'ı oyuna sokmasıyla ilgili açıklama yapan Fatih Terim, "Bu arada Ozan Kabak'ı da Galatasaray seyircisiyle tanıştırmak istiyordum. Celil ile birlikte bir süredir bizle çalışıyordu. Galatasaray altyapısının harekete geçmesini istiyorum. Diğer gençlere de örnek olacaktır. Umarım Galatasaray'a uzun yıllar hizmet eden gençlerden olacaktır" dedi.
"HİÇBİR TAKIMLA SIKINTI ÇEKMEDEN OYNADIK"
Sarı-kırmızılı takımın iç sahada daha iyi oynamasıyla ilgili görüşü sorulan Terim, "Bu işin aktörleri oyuncularımız, güzel bir takım olduk. Eksiklerimiz var, dile getirmediğimiz sıkıntılarımız var ama doğru oynuyoruz. Bazen yanlış oynasak bile netice almayı biliyoruz. Özellikle iç sahada çok iyi oynuyoruz. Burada ligde mağlubiyet aldığımızı hatırlamıyorum. Hiçbir takımla sıkıntı çekmeden oynadık. Oyunun daima hakimi biz olduk. Deplasman sıkıntımız zaman zaman var, bir de 2-0 öne geçtikten sonra değişik oynuyoruz. Bunu şampiyon olduktan sonra yeni sezonla birlikte çözeceğiz. Galatasaray gibi takımlar iç saha, dış saha fark etmemeli. Genel olarak oyuncularımızın performansı iyi ve en tepedeyiz" şeklinde konuştu.
"NEDEN AYNI SAATTE OYNAMIYORUZ?"
TFF'nin 34. hafta maç programını açıklamaması hakkında görüşü sorulan Fatih Terim, "Açıkçası muhakkak TFF'nin bir bildiği vardır. Onun için böyle yaklaşmak istiyorum. Geçen hafta bir parça verdim, tabii burada başka da bir şey var. Neden hep beraber aynı saatte oynamıyoruz, onu da bilmiyorum. Bunun daha mantıklı olacağını düşünüyorum ama bir bildikleri vardır" şeklinde konuştu.
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