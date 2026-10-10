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İngiltere'de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Manchester United, sezonun ilk haftalarında yaşadıkları puan kayıplarıyla gündeme geldi. Yüksek transfer harcamasına rağmen galibiyet alamayan Tottenham ile istikrarsız sonuçlar alan Manchester United, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

İngiltere'de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü!
Burak Kavuncu

Yaz transfer döneminde 366,35 milyon euro harcayan Tottenham, Premier Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Manchester United ise ilk 6 haftada topladığı 6 puanla son 40 yılın en kötü lig başlangıçlarından birini yaptı.

SON DAKİKADA BERABERLİĞİ KURTARDI

İngiltere de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü! 1

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı. Mücadelede uzun süre zorlanan Manchester United, 73. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle öne geçti.

Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareketin ardından sportmenlik dışı davranış nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Londra ekibi, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin kaydettiği golle skoru eşitledi ve deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

TOTTENHAM 366 MİLYON EURO HARCADI, GALİBİYET ALAMADI

İngiltere de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü! 2

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 366,35 milyon euro harcayan Tottenham, ligde istediği sonuçları alamadı. Son 6 karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamayan Londra ekibi, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Tottenham; Brentford'a 3-0, Newcastle United'a 2-0 ve Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldu. Nottingham Forest ve Everton ile golsüz berabere kalan İngiliz ekibi, Manchester United deplasmanından ise 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

MANCHESTER UNİTED'DA 6 MAÇTA YALNIZCA 6 PUAN

İngiltere de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü! 3

Manchester United da Premier Lig'e kötü bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen kırmızı şeytanlar, bu süreçte sadece Ipswich Town karşısında galibiyet elde etti.

Manchester City'ye 1-0 mağlup olan United, Fulham ve Tottenham ile 1-1, Everton ile 2-2 berabere kaldı. İlk 6 haftada yaşanan puan kayıpları, takımın ligdeki performansına yönelik eleştirileri artırdı.

SON 40 YILIN EN KÖTÜ LİG BAŞLANGICI

İngiltere de devler alarm veriyor! Bir yanda 366 milyon euro, diğer yanda 40 yılın en kötüsü! 4

Manchester United'ın ilk 6 haftada topladığı 6 puan, kulübün son 40 yıllık Premier Lig başlangıçları arasında dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Üst üste gelen puan kayıplarıyla beklentilerin gerisinde kalan Manchester ekibi, toparlanmak için çıkacağı maçlarda galibiyet arayacak.

Tottenham ise yüksek transfer harcamasının ardından ligdeki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Tottenham Hotspur ingiltere premier lig
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