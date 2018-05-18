Fatih Terim'den şampiyonluk göndermesi! 'Bu anlamlı olacak'

Kritik Göztepe maçı öncesinde Galatasaray, Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda Fatih Terim'in sözleri kullanılırken Terim'in ''Bu anlamlı bir şampiyonluk olacak'' sözleri dikkat çekti.
İşte Fatih Terim'in sözleri ve Galatasaray'ın paylaştığı o video;
''Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular için. Özellikle ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz.''
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