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Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme: Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak

09.04.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra ilk kez basına açık antrenman yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idmanı takip eden muhabirlere ‘Bundan sonra her hafta beraberiz. Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak' ifadesini kullandı.

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme: Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak

Florya Metin Oktay Tesisleri, 1 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez kapılarını dış dünyaya açtı. Galatasaray'ın dünkü antrenmanı medya mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen teknik patron Fatih Terim, "Bundan sonra her hafta beraberiz" diyerek, açık idman sayısının artacağı mesajını verirken, "Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak" sözleriyle de, bir anlamda şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

ÖNCE TOPLANTI, SONRA UYARI

Diğer taraftan da antrenman bir hayli yüksek tempoda geçti. Yoğun yağmur altındaki çalışma öncesi oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan Terim, istediklerini tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, zaman zaman antrenmanı yarıda keserek de uyarılarına devam etti. Fatih hocanın idmanda özellikle vurguladığı talimatlardan bazıları şöyleydi:

'VAR DA BENİM YOK DA BENİM'

Çift kale maçta Mohamed'in attığı bir gole diğer oyuncular itirazda bulundu. Terim de yardımcısı Selçuk'u göstererek, "VAR'a sorun" dedi. Selçuk İnan da, "Ofsayt" diyerek golü vermedi ve itirazlar yerini kahkahalara bıraktı. Bir başka pozisyonda da golü bizzat vermeyen Terim, "VAR da benim, yok da benim" sözüyle yine ince bir mesaj gönderdi.

HER DİL İÇİN TERCÜMAN VAR

Yabancı oyuncu havuzu oldukça geniş ve çeşitli olan Galatasaray'ın idmanlarında, oyuncular kadar tercümanlar da ekstra efor sarf ediyor. Daha çok Portekizce çevirileri yapan Mert Çetin'in ardından Arapça ve İngilizce bilen Mahir ile Fransızca konuşan Ersan isimli tercümanlar, Fatih hocanın direktiflerini sorumlu oldukları oyunculara aktarmaya çalıştılar.

7 İSMİ DAHA ÇOK KULLANDI

Çift kale maç sırasında kadro ve dizilişleri birkaç kez değiştiren Terim, en çok 7 oyuncuya aynı takımda uzun süre birlikte şans verdi. Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Gedson Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba, maç sırasındaki değişimlere rağmen, en çok birlikte kalan isimlerdi.

5 OYUNCU KATILMADI

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden Emre Kılınç ve Taylan'ın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru, hafif sakatlığı bulunan Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu dünkü antrenmanda yer almadı.


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