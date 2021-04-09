Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme: Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak

Florya Metin Oktay Tesisleri, 1 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez kapılarını dış dünyaya açtı. Galatasaray'ın dünkü antrenmanı medya mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Oldukça keyifli olduğu gözlenen teknik patron Fatih Terim, "Bundan sonra her hafta beraberiz" diyerek, açık idman sayısının artacağı mesajını verirken, "Artık benim de konuşacağım zamanlar olacak" sözleriyle de, bir anlamda şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

ÖNCE TOPLANTI, SONRA UYARI

Diğer taraftan da antrenman bir hayli yüksek tempoda geçti. Yoğun yağmur altındaki çalışma öncesi oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan Terim, istediklerini tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, zaman zaman antrenmanı yarıda keserek de uyarılarına devam etti. Fatih hocanın idmanda özellikle vurguladığı talimatlardan bazıları şöyleydi:

'VAR DA BENİM YOK DA BENİM'

Çift kale maçta Mohamed'in attığı bir gole diğer oyuncular itirazda bulundu. Terim de yardımcısı Selçuk'u göstererek, "VAR'a sorun" dedi. Selçuk İnan da, "Ofsayt" diyerek golü vermedi ve itirazlar yerini kahkahalara bıraktı. Bir başka pozisyonda da golü bizzat vermeyen Terim, "VAR da benim, yok da benim" sözüyle yine ince bir mesaj gönderdi.