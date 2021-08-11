Fatih Terim'den sürpriz Falcao açıklaması

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone’a konuk olacak. 1-1 biten ilk maçın ardından Galatasaray'a tur için galibiyet gerekiyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muslera'nın cezası nedeniyle kalede İsmail Çipe'nin olacağını duyuran tecrübeli teknik adam, Falcao ile ilgili sorulan soruya da çarpıcı bir yanıt verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"ALINMIYORSA MUTLAKA BİR SEBEBİ VARDIR"

''Devamlı olarak Falcao soruluyor. Ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bunu bir teknik karar olarak da kabul edebilirsiniz.''

"BİR ŞEYLERİ KABUL ETMEYEN BİR TAKIM"

''Rakibimiz temaslı oynayan bir takımdı, beni şaşırtmadılar. Maç öncesi düşüncelerimde yanılmadığımı gördüm. Çok mücadele eden, bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Bu maçın da çok farklı olacağını düşünmüyorum.''

"BURAYA DAHA FARKLI ŞEKİLDE GELEBİLİRDİK"

''Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalarda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendirseydik buraya daha farklı şekilde gelebilirdik.''

