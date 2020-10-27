Fatih Terim'den yeni rekor: 1 milyona ulaştı!

Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk teknik direktör Fatih Terim oldu. Galatasaray'da son dönemde en çok konuşulan isim olan ve "Her şey yolunda" tweet'i rekor seviyede RT ve FAV alan Terim, adeta rekora doymuyor.
Futbolda birçok konuda Türkiye'de ilkleri başaran isim olan başarılı teknik adam Twitter'da bu anlamda bir ilki başardı ve 1 milyon takipçiye ulaşan ilk teknik adam oldu.
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