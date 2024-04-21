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  4. Fatih Terim'den yıllar sonra yine aynı cümle! Düşme tehlikesi yaşayan Yunan muhabire: "Bizim yanımızdakiler devrilmez"

Fatih Terim'den yıllar sonra yine aynı cümle! Düşme tehlikesi yaşayan Yunan muhabire: "Bizim yanımızdakiler devrilmez"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.04.2024 19:55
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi. Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Lamia Stadı'nda oynanan play-off altıncı hafta maçında Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic ve 45. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Panathinaikos, maçın ikinci yarısında 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis ve 57. dakikada Bakasetas'ın golleriyle 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

FATİH TERİM'DEN ESPRİLİ YANIT

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Fatih Terim, yıllar önce yaşanana benzer bir canlı yayın kazası yaşadı.

Fatih Terim'in açıklama yaptığı sırada kendisine soru soran muhabirin düşme tehlikesi atlamasının ardından Terim, "Bizim yanımızdakiler devrilmez. Bugünkü maç bizim açımızdan 3 puanın öncelik olduğu bir maçtı. Bunu farklı sonuçla aldığımız için mutluyuz." dedi.

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