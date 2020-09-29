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Fatih Terim'den yönetime: Bana Seri'yi alın

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın orta sahasındaki eksiklik derbide bir kez daha gün yüzüne çıktı. Maç sonu bunu dile getiren Fatih Terim de ‘Seri'yi istediğini bir kez daha vurguladı. Yönetim ise çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Terim'den yönetime: Bana Seri'yi alın

Sezona fırtına gibi başlayan; Avrupa’da ve ligde harikalar yaratan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ise istenilen performansı gösteremedi. Bunun en büyük nedenlerinden biri de üç günde bir maç oynanması olarak gösterildi. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in de dersine iyi çalışmadığı yaptığı değişikliklerle ortaya çıktı. İmparator, takımı istediği gibi oynayamamasına rağmen oyuncu değişikliği için 70 dakika bekledi. Taraftarlar Terim’i ikinci bir plan üzerinde çalışmamakla eleştirdi.

HEDEFİ GÖSTERDİ

Tecrübeli teknik adam ise maç sonu açıklamasında orta alanda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Terim orta sahada transfere ihtiyacı olduğunu açık bir dille vurguladı ve “Öne çıkışlarda Seri gibi regista rolü profi le sahip bir oyuncumuz yok. Bu yüzden çok baskı yedik.” dedi. İmparator bu sözleriyle yönetime açıkça ‘Bana Seri’yi alın’ mesajını gönderdi. Geçen yıl Galatasaray’da oynayan Seri, özellikle sezonun ikinci yarısındaki performansıyla takdir toplamıştı. Galatasaray Yönetimi ise bu transfer için çalışıyor. (AKŞAM)

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