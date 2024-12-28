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Fatih Terim'e 'Bişt' giydirdiler! Al Shabab Başkanı'nın ilk karşılaşmadaki sözleri gündem oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 17:25
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Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, gerçekleştirilen imza töreninde geleneksel bir Arap giysisini giydi. Öte yandan Al Shabab Başkanı'nın Terim'i karşılamada söylediği sözler de gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim'e 'Bişt' giydirdiler! Al Shabab Başkanı'nın ilk karşılaşmadaki sözleri gündem oldu

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan Fatih Terim yeni takımına imzayı attı. Terim'in imza töreninde Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim'e yöresel Arap kıyafeti olan Bişt giydirdi.

O anlar kulüp hesabından paylaşılırken 'İmparator Fatih Terim' notu düşüldü.

ARAP KÜLTÜRÜNÜ TEMSİL EDİYOR

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Besht bilinen diğer adıyla (Bişt) aslında genellikle Katar erkeklerinin kullandığı ve Arap kültürünün sembolize edildiği bir kıyafet.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

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Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başkanı Mohamad Almunajem, karşılamaya gittiği Fatih Terim'i gördüğünde ilk sözleri 'Benden daha genç görünüyorsun' oldu. Bu diyalogun ardından birbirlerine sarılan ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Suudi Arabistan son dakika imza
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