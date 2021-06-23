Fatih Terim'e ilk darbe Beşiktaş'tan!

Teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir transfer çalımı geldi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı ama siyah-beyazlılar devreye girdi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle Burak Elmas'ı yeni başkanı seçen Galatasaray'da Fatih Terim de yola devam kararı almıştı. Dün yeni sezon hazırlıkları için ilk kez Florya'ya çıkan Fatih Terim, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la takımı çalıştırmıştı.

ŞOKE EDEN GELİŞME

Yeni yönetimle beraber transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Fatih Terim'in de çok istediği ve prensip anlaşmasına varılan yıldız oyuncu için şok bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, sarı-kırmızlı ekibin prensip anlaşmasına vardığı yıldız oyuncu için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi faktörünün elini güçlendirdiği Beşiktaş transferde iddialı konuma geldi.

HALİL SAVAŞI

Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar. Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın 1 adım önde olduğu da ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

GÖZTEPE İYİ BONSERVİS BEKLİYOR

Ancak görünen o ki Süper Lig devlerinin bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil'in kulübüne iyi bir bonservis kazandırması bekleniyor.27 yaşında ve 1.67 boyunda olan Halil Akbunar her iki kanatta da forma giyebiliyor. Sakatlığı nedeniyle milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.



