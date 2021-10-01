Fatih Terim'e olay suçlama!

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Lazio'yu devirerek harika bir başlangıca imza attı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, forvette sürekli farklı isimlere şans verirken Mısır basınından gelen bir iddia tartışma konusu oldu.

MISIR MİLLİ TAKIMI'NA DA ÇAĞRILMAMASI GÜNDEMDE

Ajansspor'da yer alan habere göre;Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Mostafa Mohamed'in Fatih Terim'in gözünden düştüğünü ve oyuncunun kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüldüğünü dile getirdi. Gazeteci Ahmed Schubert yazısında, golcü oyuncunun performansının yetersiz olduğunu ve Mısır Milli Takımı'na da bu şartlarda çağrılmasının uygun olmadığı görüşünü ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Mostafa Mohamed'in performansı 2022 Dünya Kupası elemeleri grup aşaması ikinci maçında Gabon takımı ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından tartışılmıştı. Futbolcu, sonradan girip gol atmış ve gol sevinciyle yedek kaldığı için tepki göstermişti. Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed bu sezon sarı-kırmızılılarla çıktığı 13 maçta gol atamadı. Mısırlı yıldız sadece 1 asist yaptı.



