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Fatih Terim'e olay suçlama!

01.10.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Mostafa Mohamed için ülkesi Mısır'da çarpıcı iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun, Fatih Terim'in gözünden düştüğü ve kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüldüğü ifade edildi.

Fatih Terim'e olay suçlama!

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Lazio'yu devirerek harika bir başlangıca imza attı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, forvette sürekli farklı isimlere şans verirken Mısır basınından gelen bir iddia tartışma konusu oldu.

MISIR MİLLİ TAKIMI'NA DA ÇAĞRILMAMASI GÜNDEMDE

Ajansspor'da yer alan habere göre;Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Mostafa Mohamed'in Fatih Terim'in gözünden düştüğünü ve oyuncunun kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüldüğünü dile getirdi. Gazeteci Ahmed Schubert yazısında, golcü oyuncunun performansının yetersiz olduğunu ve Mısır Milli Takımı'na da bu şartlarda çağrılmasının uygun olmadığı görüşünü ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

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Mostafa Mohamed'in performansı 2022 Dünya Kupası elemeleri grup aşaması ikinci maçında Gabon takımı ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından tartışılmıştı. Futbolcu, sonradan girip gol atmış ve gol sevinciyle yedek kaldığı için tepki göstermişti. Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed bu sezon sarı-kırmızılılarla çıktığı 13 maçta gol atamadı. Mısırlı yıldız sadece 1 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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