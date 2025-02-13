SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da çok sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı

Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da çok sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 19:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da çok sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

POPESCU İLE BULUŞTU

62531b2d45d2a088403a2fc7

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Popescu, Suudi Arabistan'da eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Terim de Galatasaray'dan eski öğrencisi Popescu'nun ile olan fotoğrafını paylaşarak "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler" notunu düştü.

İkilinin buluşmasında Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Screenshot_1

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika arabistan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

NATO duyurdu! Aralarında Türkiye de var, yeni savunma hamlesi

NATO duyurdu! Aralarında Türkiye de var, yeni savunma hamlesi

Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Icardi'den Jose Mourinho'ya jet hızında cevap! Paylaştığı görsel binlerce beğeni aldı...

Icardi'den Jose Mourinho'ya jet hızında cevap! Paylaştığı görsel binlerce beğeni aldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.