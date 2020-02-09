Fatih Terim Falcao'nun geri dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Falcao'nun geri dönüş tarihini açıkladı.
Kasımpaşa maçına değinen Fatih Terim, "Nasıl bir oyun olacak? Keşke bilsek de söylesek. Rakiplerin puan kaybetmesi bizi ilgilendiriyor ama bizim kazanmamız halinde bu anlam kazanır. Umarım oyuncularımız da dışarıdaki düşüncelerini sahaya yansıtırlar. Hasarsız yola devam ederiz" dedi.
Sakatlar ve geri dönen oyuncular için Terim, "Falcao'nun Alanya maçında kulübede olmasını istiyoruz. Belki sonradan da sokabiliriz. Henry de güçlenecek. Saracchi de iyi durumda. Maçın durumuna göre belki korumak için kenara alırız." sözlerini kullandı
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