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Fatih Terim fena patladı! ''Biraz da ceza almayanlar konuşsun''

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2019 22:44 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Gençlerbirliği maçı sonrası çok sert açıklamalar yaptı. Kendi futbolcularını 'lakayıt' ve 'vurdumduymaz' sözleriyle eleştiren Terim, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da "Ben konuşunca ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" ifadesini kullandı.

Fatih Terim fena patladı! ''Biraz da ceza almayanlar konuşsun''

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"Performans ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var. Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. Bize gelince, sadece istemek yetmiyor demek ki, kazanmayı da bilmek gerekiyor, galibiyeti de almak gerekiyor.

GALATASARAY BÖYLE PUAN KAYBEDEMEZ
Bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, Salı günü olduğu gibi kaybettiği halde helal olsun denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder.

BÖYLE LAKAYIT OLMAYA MÜSAADE ETMEM
Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz.

YÜREĞİNİ KOYACAK ÇOCUKLARI SAHAYA SÜRMELİYDİM
Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok.

BİRAZ DA CEZA ALMAYANLAR KONUŞSUN
Halil Umut Meler, Perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla Cuma akşam gelecek de Cumartesi akşam burada maça çıkacak. Belhanda'ya kızıyordum el diyor pozisyonda diye, meğerse omzundan çekildiğini söylüyormuş. Ümit edelim bu son olur inşallah. Verilmeyen penaltı, penaltılar bilemem. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun."

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Anahtar Kelimeler:
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