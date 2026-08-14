Icardi'nin yeni adresi Lazio mu? Gattuso'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımının neresi olacağı merak edilen Mauro Icardi'nin adı Lazio ile anılırken, İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

ICARDI İÇİN GATTUSO'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Mauro Icardi için Lazio iddiaları gündeme gelmişti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso, Arjantinli golcü hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

“BELİRLİ ÖZELLİKLERE SAHİP BİR OYUNCU ARIYORUZ”

Gattuso, Icardi'nin kariyerine ve golcülüğüne vurgu yaparken, transfer konusunda şu aşamada net bir karar vermediklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam, takımın ihtiyaç duyduğu oyuncu profiline dikkat çekerek transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

"Mauro Icardi, futbol tarihine geçmiş bir golcü ama biz komple bir forvet arıyoruz. Pres yapabilen, topu ileride tutabilen ve boş alanlara koşu yapabilen bir oyuncu istiyoruz. Sadece gol atan bir oyuncu istemiyoruz."

LAZİO'NUN FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Lazio Teknik Direktörü Gattuso, yalnızca ceza sahasında pozisyon bekleyen bir santrfor yerine, takımın oyun anlayışına katkı sağlayabilecek ve pres yapabilecek daha komple bir forvet istediklerini söyledi. Bu açıklama, Icardi'nin Lazio'ya transfer ihtimali konusunda soru işaretlerini artırdı.

Icardi'nin geleceği merak edilirken, Lazio'nun önümüzdeki günlerde nasıl bir karar vereceği bekleniyor.