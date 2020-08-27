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Fatih Terim, Fulham'ın teklifine ateş püskürdü!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 20:27 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Orta saha arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı takımda takas formülü düşünülüyordu ancak yönetime gelen yanıt şok etkisi yarattı. Fatih Terim bu haberden sonra adeta çıldırdı.

Fatih Terim, Fulham'ın teklifine ateş püskürdü!

Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da devam ediyor.Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gündem orta saha transferi...

PLANLAR ALT ÜST OLDU!

Galatasaray bir taşta iki kuş vurmaya hazırlanıyordu ancak beklenmedik gelişme planları alt üst etti..Seri için Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, Babel kozunu öne sürdü. Ryan Babel'i 2019 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray, Hollandalı futbolcudan istediği performansı alamayınca Ajax'a kiralık olarak göndermişti.Sarı-kırmızılı kurmaylar, Ajax ile kiralık sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun aldığı 2.5 milyon euro'luk maaştan kurtulmak istiyor.

FULHAM BABEL'İ İSTİYOR AMA...

Daha önce Fulham'da oynayan ve iyi izler bırakan Babel'in İngiliz ekibi tarafından istenmesi, Galatasaray için büyük bir fırsat doğurdu.. Seri'yi kiralamak isterken Babel'den de kurtulmak isteyen Cimbom'a bu kez fatura fazla geldi.İngiliz ekibinin, geçen sezon 1.5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2.5 milyon euro istediği belirtildi.Galatasaray ise Babel'i İngiliz ekibine vererek hem maaşından kurtulmaya hem de Seri'nin maliyetini düşürmeye çalışıyor.

FULHAM'DAN ŞOK TEKLİF!

Pazarlıklar sürerken, Ada'dan gelen, "Babel ile birlikte 7 milyon euro verin ve Seri'yi bonservisiyle alın" önerisi ise sarı-kırmızılılar tarafından kabul görmedi. Fatih Terim bu teklife adeta çıldırdı ve gemileri yaktı. Yönetim ile bir görüşme gerçekleştiren Terim, Seri transferinden kesin olarak vazgeçtiğini söyledi. Fulham'ın bu teklifine çok kızan tecrübeli çalıştırıcı bu konuyu kesin olarak kapattı.

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