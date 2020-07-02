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“Fatih Terim, Galatasaray’ın Beckenbauer’i olabilir”

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şampiyon olunamazsa sezon sonunda görevi bırakacağı konuşuluyor. Fatih Terim, sezon sonunda ayrılacak mı? Galatasaray'da başkan olmayı düşünüyor mu? Kulübün eski başkan yardımcısı Semih Haznedaroğlu değerlendirdi.

“Fatih Terim, Galatasaray’ın Beckenbauer’i olabilir”

Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Semih Haznedaroğlu, sarı-kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Haznedaroğlu, Galatasaray’ın şampiyonluk şansı ve Fatih Terim’in geleceği hakkında konuştu. Terim, sezon sonunda görevi bırakacak mı? Başkan olmak gibi bir niyeti var mı? Haznedaroğlu, tüm bu sorulara yanıt verdi.

Radyospor’da Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in canlı yayında sorularını yanıtlayan Semih Haznedaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Semih Haznedaroğlu: "Şampiyonluk şansımız zayıf"
-Galatasaray, sizce yarıştan koptu mu? Şampiyonluk şansı için neler söylersiniz?

Koronavirüs salgınına kadar Galatasaray iyi gidiyor ve kazanarak ilerliyordu. Herkes Galatasaray’ı şampiyon olarak görüyordu. Zorunlu ara sonrasında önemli şanssızlıklar yaşandı. İç sahadaki avantaj da seyircisiz maçlar sebebiyle kalktı. Galatasaray iyi oynamadı ve şansı da yaver gitmedi. Hakem hatalarına da maruz kaldık. Avantajı kaybettik. Matematiksel olarak şansımız var ama şampiyonluk şansımız çok zayıf. Ligde 2.sırada yer almak da önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak dahi bence çok önemli.

"Tamam ya da devam maçını kazanacak potansiyelimiz var"
-Seyircisiz maçlar Galatasaray’ı ne kadar etkiledi? Trabzonspor maçı için fikriniz nedir?

Trabzonspor maçı, ‘tamam ya da devam’ maçı olacak. Sezonun maçı gibi. Seyircisiz maç olması büyük dezavantaj. Galatasaray’ın kazanacak potansiyeli var. Bu maçı kazanırsak, kalan haftalar için bir takım ümitler besleyebiliriz.

"ŞAMPİYON OLMAYINCA HER ŞEY BİTTİ DEMEK DEĞİL"

-Fatih Terim, şampiyon olamazsa sezon sonunda görevi bırakır mı?

Fatih Terim’in bileceği bir iş. Kararına saygı duymak gerek. Fakat; sezon sonunda ayrılması iyi bir karar olmaz. Başkan Mustafa Cengiz rahatsızlıklar yaşadı. Geçmiş olsun diyorum. Fatih Terim’in ayrılığı Galatasaray için iyi olmaz. Şampiyon olmayınca her şey biter gibi bir mantıkla konuya bakmama gerek. Ben sezon sonunda görevi bırakmaması gerek diye düşünüyorum.

"TERİM, GALATASARAY'IN BECKENBAUER'İ OLABİLİR"

-Fatih Terim’in başkanlık gibi bir niyeti var mı? Olursa, başarılı bir başkan modeli ortaya çıkar mı? Ne dersiniz?

Beckenbauer çok iyi bir futbolcuydu. Futbolu çok iyi bilen bir futbol adamı. Bayern Münih’e de başkanlık etti. Fatih Terim de aynı şekilde olabilir. Kulübü çok iyi tanıyor. Başkanlık düşünür mü? Bilemiyorum. Teknik direktör olmak ile başkan olmak arasında farklar var. Terim başkan olursa bence başarılı bir başkan olacaktır. Camia da destekler diye düşünüyorum.

"BAŞKANLIK DEMEK VERMEK DEMEK"

  • Terim, camiayı çok biliyor. Galatasaray’da başkan olmak zor mu? Yeterince destek alır mı?

Başkanlık demek vermek demek. Teknik adamlık da hem almak, hem de vermek demek. Terim, Galatasaray’dan da çok şey aldı. Başkan olunca manevi olarak alıyorsun ama maddi olarak veriyorsun. İlerleyen dönemlerde göreve gelecek kişinin fedakarlık yapabilecek durumda olması gerek. Terim, uzun yıllardır camiada. Kulübü en iyi tanıyan isimlerden biri. Üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Terim’in kararına saygı duyarım. Hayırlısı olsun.

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