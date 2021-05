Fatih Terim: Galatasaray vazgeçmez, pes etmez

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Böyle bir ligle karşılaştığımı hatırlamıyorum, çok sezon oldu. Finişe müthiş giriliyor. İsteseniz böyle bir lig kurgu edemezsiniz. O yüzden her an her şey olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz inşallah. Bunun için önce kazanmamız, daha fazla gol atmamız lazım gibi gibi gibi. Bunların bilincindeyiz.

"BİZ HİÇ BIRAKMADIK, PES ETMEDİK"

Biz hiç bırakmadık. Hiçbir zaman bırakmadık.Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik de. Şu atmosferi görmek bile çok büyük bir övgüye layık. Galatasaraylılara bunu yaşatmak bile. Bitmeden konuşmak tarzım değil benim. Ben, teknik heyet, staff, takım arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım hiçbir zaman bırakmadık. Allah da kalbimize göre verdi. Bugün de buradan lider dönebilirdik. Rabbimin bir bildiği var. Penaltılar kaçıyor, boş goller kaçıyor, goller yiyoruz.

"GALATASARAY VAZGEÇMEZ"

Maçtan bir gün, birkaç hafta önce... Kimsenin hayal etmediği bir ortama geldik. Çok şükür. Galatasaray vazgeçmez. Sonuç ne olursa olsun Galatasaray vazgeçmez. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Zaman zaman çok güzel işler yaptık. Kolay değil bu stres altında. Sahaya tribünden attı, yedi, beraberlik, mağlup, aradaki gol farkı. Bunlar hiç kolay değil. Sonuç, Galatasaray'ın bırakmadan vazgeçmeden yaşadığı bir lig diye devam ediyor.