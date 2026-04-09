Fatih Terim Galatasaraylı yıldızın kendisine verdiği sözü hatırlattı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde tarihi bir başarıya imza attı. İlk maçta elde ettiği 3-2’lik avantajın ardından rövanşta İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera’yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü. Avrupa’daki bu önemli zafer, camiada büyük sevinç yarattı.

TERİM'DEN İLKİN AYDIN VURGUSU

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim de şampiyonluğun ardından duygularını paylaştı. Takım kaptanı İlkin Aydın’ın kendisine daha önce söz verdiğini belirten Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana." ifadelerini kullandı.

BAŞARININ KULÜP İÇİN ANLAMI

Sarı-kırmızılı kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarıların önemine dikkat çeken Terim, bu kupanın camia için ayrı bir değer taşıdığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, yönetimden teknik ekibe kadar emeği geçen herkesi kutladı.

"Voleybolda da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum."

TARAFTARLA BAĞINI ANLATTI

Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla yıllardır süren güçlü bağın bu tür anlarda daha da hissedildiğini dile getirdi. Taraftarın sevgisinin kendisini her zaman etkilediğini söyleyen Terim, geçmişten bugüne kurulan bağın hiç kopmadığını vurguladı.

"Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların ailesi olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar."