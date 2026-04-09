Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası olay şampiyonluk yorumu!

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray olurken Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Lemina kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Juan'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla 67 puana yükseldi ve en yakın rakibi ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Bu sene bir gerçek var: Osimhen varsa Galatasaray var, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Yani teknik adam da Osimhen'miş, santrfor da Osimhen. O zaman Okan ne iş yapar? Seneye Osimhen kalacaksa Okan'a gerek yok. Çünkü Okan'ın takıma verdiği hiçbir şey yok. Dünkü şampiyonluk maçında bile oyunu okuyamadı. Seneye bence kalmaması gerekir." [Sözcü]
"Aslan dün İzmir’de ilk yarıda kükredi; Göztepe’nin ikinci yarıdaki baskın futboluna rağmen 3-1 kazanmayı bildi ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı, Galatasaray. Geçen hafta Galatasaray, Trabzonspor maçını Okan Buruk’un yanlış tercihleri yüzünden kaybettiyse dünkü zorlu Göztepe deplasmanını da yine Okan Hoca’nın radikal değişiklikleri, disiplinli ve cesur taktiğiyle kazandı." [Türkiye]
"Hakem Alper Akarsu, fiziksel ve zihinsel olarak kendince maça bir hazırlık yapmış. Maçı nasıl yöneteceğini kafasında planlamış. Ancak eksiklikleri ve acemilikleri olduğu görüldü. Sakin duruşu artısıydı. Bazı basit temaslara çaldığı fauller kabul görmedi. Saçma sapan kart göstermeden maç tamamlama arzusu ise çağdaş değildi. O hakemlik anlayışı 70'li, 80'li yıllarda kaldı. Yıl 2026 Alper Akarsu kardeşim! Maçta hakemi zora sokacak spesifik pozisyon yoktu. Bazı hatalarına rağmen maçtan iyi çıktı." [Sabah]
"Galatasaray dün gece işi büyük oranda bitirdi… Göztepe kağıt üzerinde korkulan bir deplasmandı ama ilk yarıya baktığımızda korku, tempo ve rekabet adına dağ fare doğurdu. Galatasaray'ın bundan sonraki deplasmanlarına baktığımızda belki Samsun maçı zor görünebilir ama en zor karşılaşmaları, içeride oynayacakları Fenerbahçe derbisi olacak. Zaten o maçlara Osimhen yetişmiş olur ve artık Galatasaray'ın bundan sonra şampiyonluğu kaybetmesi mucizelere bağlı." [Sabah]
"Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Uğurcan eğer kritik kurtarışlar yapmasaydı ve G.Saray, 2-0 öne geçtiği maçı kaybetseydi camia içinde çok ciddi sorunlar yaşanır, Okan Buruk da oyuna geç müdahale ettiği için yerden yere kesin vurulurdu. Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu." [Sabah]
Okuyucu Yorumları 0 yorum