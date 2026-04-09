Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası olay şampiyonluk yorumu!

"OSIMHEN VARSA ONA GEREK YOK" (Erman Toroğlu)

"Bu sene bir gerçek var: Osimhen varsa Galatasaray var, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Yani teknik adam da Osimhen'miş, santrfor da Osimhen. O zaman Okan ne iş yapar? Seneye Osimhen kalacaksa Okan'a gerek yok. Çünkü Okan'ın takıma verdiği hiçbir şey yok. Dünkü şampiyonluk maçında bile oyunu okuyamadı. Seneye bence kalmaması gerekir." [Sözcü]