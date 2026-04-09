Ekrana yansıdı! Uğurcan Çakır'dan maç sonu damga vuran sözler

Galatasaray’ın Göztepe karşısında 3-1’lik galibiyet aldığı mücadelede maç sonu yaşanan bir an, skorun önüne geçti. Karşılaşmanın ardından sahada yaşanan diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN DİYALOG

90 dakikanın sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları sahada birbirlerini tebrik etti. Bu sırada yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntüler, izleyenlerin dikkatini çekti.

Saha içinde ayaküstü sohbet eden Uğurcan Çakır ile İsmail Köybaşı’nın konuşması sosyal medyada geniş yankı buldu.

"HASTALIKTAN ÖLÜYORUM"

Kameralara yansıyan görüntülerde Uğurcan Çakır’ın, tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı’na sağlık durumuyla ilgili samimi bir ifade kullandığı görüldü. Uğurcan’ın, “Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi.” sözleri ekranlara yansırken, mücadeleye rahatsızlığına rağmen çıktığı değerlendirmeleri yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bu görüntü, futbolseverler arasında sosyal medyada gündem oldu. Uğurcan Çakır’ın fedakarlığı ve sahada gösterdiği mücadele, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.