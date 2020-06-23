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Fatih Terim, Gaziantep maçının faturasını kesti

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Ulusoy'a tepkili olan Sarı- Kırmızılılar'da, faturanın bir bölümü de takıma çıktı. Maçtan sonra soyunma odasına girmeyen Terim, 3 ismin biletini kesti. Gidecekler listesini güncelledi

Fatih Terim, Gaziantep maçının faturasını kesti

Galatasaray'da beklenen fatura kesiliyor. Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepkili olan Sarı- Kırmızılılar'da, futbolcular da Fatih Terim'in öfkesinden nasibini aldı.

Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın biletini kesti. Terim, Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini istedi

JIMMY DURMAZ: KARŞILIKLI FESİH

Kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedilecek.

SEKIDIKA; YA KİRALIK YA SATILIK

Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.

SARACCHI'NİN KREDİSİ TÜKENDİ

Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi de kredisini tüketmek üzere. Uruguaylı sol bek, kalan haftalarda kendini toparlayamazsa, kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelebilir. Terim'in, defansın soluna yeni bir takviye için liste hazırlığına giriştiği de gelen haberler arasında.

LİSTE GÜNCELLENİYOR

Fatih hoca ayrıca gönderilmesini istediği diğer oyuncuların listesini de gözden geçirerek ve transferdeki yol haritasını bir kez daha güncelleyecek.

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