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Fatih Terim geri dönecek mi? Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?

19.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkanlık seçimleri sona erdi. Seçim süreci futbolseverler, fanatik Galatasaraylılar tarafından heyecanla takip edildi. Burak Elmas'ın açıklamalarından dolayı "Fatih Terim geri dönecek mi?" , "Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?" sorularının yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Fatih Terim geri dönecek mi? Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?

Galatasaray 38. başkanlık seçimleri sona erdi. Tüm taraftarlar süreç boyunca nefesini tutmuş ve Galatasaray başkanının kim olacağının açıklanmasını beklemişti. Yeni başkan sonunda belli oldu. Burak Elmas, diğer adaylardan daha fazla oy alarak Galatasaray yeni başkanı olmaya hak kazandı. Bu sonucun belli olmasının ardından "Fatih Terim geri dönecek mi?" , "Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

FATİH TERİM GERİ DÖNECEK Mİ? FATİH TERİM GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK MI?

Galatasaray 38. başkanlık seçimlerine Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir olmak üzere 5 aday katıldı. Bütün oylar açıldı ve seçim süreci sona erdi. En çok oyu Burak Elmas aldı. Elmas, 1541 oy ile diğer adayları geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Galatasaray başkanlığına aday Eşref Hamamcıoğlu 1500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı. Burak Elmas'ın oylarına en çok yaklaşan isim Eşref Hamamcıoğlu oldu. Toplamda 1541 oy alan Elmas, 1500 oy alan Hamamcıoğlu'nu 41 oy fark ile yendi.

Elmas'ın seçimi kazanmasının ardından gözler şimdi de Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına dönüp dönemeyeceğine çevrildi. Burak Elmas, Fatih Terim hakkında açıklama yapmış ve bu açıklamada, eğer Galatasaray başkanlığını kazanırsa Fatih Terim ile çalışmak istediğini ifade etmişti. Burak Elmas Galatasaray başkanlığını kazandı bunun ardından Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Fatih Terim'in durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Fatih Terim geri dönecek mi? Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 1974 İstanbul doğumludur. 47 yaşındadır. University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi görmüştür. Elmas, İngiltere merkezli uluslararası lojistik şirketi kurucudur. 2008'de Godiva Investment şirketinde CEO olarak görev yapmıştır. Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir ve görev esnasında önemli pozisyonlarda bulunmuştur. 2018’de Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır. Burak Elmas evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Fatih Terim geri dönecek mi? Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence dönmesin ki Türk futbolu kurtulsun
hayırlı olsun.

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