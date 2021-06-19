Galatasaray 38. başkanlık seçimleri sona erdi. Tüm taraftarlar süreç boyunca nefesini tutmuş ve Galatasaray başkanının kim olacağının açıklanmasını beklemişti. Yeni başkan sonunda belli oldu. Burak Elmas, diğer adaylardan daha fazla oy alarak Galatasaray yeni başkanı olmaya hak kazandı. Bu sonucun belli olmasının ardından "Fatih Terim geri dönecek mi?" , "Fatih Terim Galatasaray'da teknik direktör olacak mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

FATİH TERİM GERİ DÖNECEK Mİ? FATİH TERİM GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK MI?

Galatasaray 38. başkanlık seçimlerine Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir olmak üzere 5 aday katıldı. Bütün oylar açıldı ve seçim süreci sona erdi. En çok oyu Burak Elmas aldı. Elmas, 1541 oy ile diğer adayları geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Galatasaray başkanlığına aday Eşref Hamamcıoğlu 1500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı. Burak Elmas'ın oylarına en çok yaklaşan isim Eşref Hamamcıoğlu oldu. Toplamda 1541 oy alan Elmas, 1500 oy alan Hamamcıoğlu'nu 41 oy fark ile yendi.