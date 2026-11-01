Fenerbahçe yenildi, Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı demediğini bırakmadı! Olay yaratan iddia

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrılan sarı-lacivertliler, 16 puanda kalırken lider Galatasaray ile arasındaki fark 9'a yükseldi.

Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Şampiyonluk yarışına ilişkin iddialı değerlendirmelerde bulunan Kahveci, yönetimden teknik direktör İsmail Kartal'a ve futbolculara kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"9 PUAN KAPANMAZ"

Fenerbahçe'nin sezon başındaki şampiyonluk hedefiyle mevcut performansı arasındaki çelişkiye dikkat çeken Kahveci, sarı-lacivertlilerin liderle arasındaki 9 puanlık farkı kapatamayacağını savundu.

Kahveci, "Para var, yıldız transferi var, o var, bu var. Sonuç... İstikrarlı başarısızlık. Bugün itibarıyla ligin 10. haftası. Galatasaray, lig lideri 25 puan. Fenerbahçe, Aziz Başkan'ın 'Bu sene ne olursa olsun, şampiyonuz' dediği bir sezonda ligin 10. haftasında liderin 9 puan gerisinde. Bu kabul edilemez. Bugün günlerden ne ey Fenerbahçeliler? 31 Ekim! Bu lig, 2027 yılının mayıs sonunda bitecek. Bugün itibarıyla kasımı görmeden ligde 5. olan 16 puan alan 'Kesin bu sene şampiyonuz' diye sözler verilen Fenerbahçe taraftarı lige havlu attı. 9 puan kapanmaz." dedi.

Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk hedefiyle ilgili açıklamalarını da eleştiren yorumcu, "2026/2027 sezonu... Bu kadar oy farkıyla gelen Aziz Yıldırım... İlk günden beri 'Bu sene kesin şampiyonuz' deyip Fenerbahçe taraftarlarına bu tabloyu sunmaması lazımdı. 9 puan fark var! 9 puan Galatasaray'la fark var. Arada Amedspor, Trabzonspor, Beşiktaş var. 1 milyon forma söz versem, yerindeymiş!" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ İSMAİL HOCA'YA YIKILDI"

Başarısızlığın yalnızca İsmail Kartal'a yüklenmemesi gerektiğini belirten Kahveci, yönetimi ve kadro tercihlerini de eleştirdi.

Kahveci, "Bu iş İsmail Hoca'ya yıkıldı. Roma maçında gitmeliydi ama tek İsmail Kartal değil. Senin kadron, yönetimin, tercihlerin... Bugün stadın 'İstifa' diye bağırdığını duydum, Kerem'e ıslıkları duydum. Sadece Kerem değil, Fenerbahçe oynamıyor! Aziz Başkan çıktı 'Siz istediniz, İsmail Kartal'ı getirdim' dedi. Şu an Aykut Kocaman gelse Fenerbahçe şampiyon mu olacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KADROYA VE YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun daha fazla puan toplayabilecek kapasitede olduğunu savunan deneyimli yorumcu, takımın performansını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Kahveci, "Fenerbahçe; hocasız olsa, başkansız olsa bugün 16 puanda olmaz. Bu kadro kendi başına çıksın, daha fazlasını alır. Tribünden taraftar indir, 'Gel sen yönet' de! 16 puandan fazlasını alır. Düşünün Fenerbahçe'nin halini! Ben şahsen üzülüyorum; bu kadar verilen emeğe, harcanan paraya..." ifadelerini kullandı.

KANTE VE GUENDOUZI GÖNDERMESİ

Aziz Yıldırım'ın Kante ve Guendouzi transferleriyle ilgili sözlerini de hatırlatan Kahveci, iki futbolcunun performansına göndermede bulundu.

Tecrübeli yorumcu, "Başkan bir derbi öncesi çıkıyor, 'Mayıs ayında yokum' diyor. Çıkıyor, 'İsmail Kartal'ı siz istediniz, getirdim' diyor. Çıkıyor, 'Kante ile Guendouzi'yi ben mi aldım, bu paraları verdim?' diyor. Kante ile Guendouzi o dakikadan itibaren yok. Guendouzi bugün yine asist yapıyor." dedi.