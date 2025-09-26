SPOR

Fatih Terim geri dönüyor, yeni adresini böyle duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Son olarak Al-Shabab’ı çalıştıran 72 yaşındaki hoca, Mısır’ın dev kulübü Al Ahly’nin teknik direktör adayları arasında gösterildi. Terim, Suudi ekibinde 23 maçta 12 galibiyet alarak 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

Berker İşleyen

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ın başında görev yapan 72 yaşındaki çalıştırıcının, Mısır’ın köklü kulüplerinden Al Ahly’nin gündemine geldiği öne sürüldü.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Al Ahly yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör adaylarını değerlendiriyor ve bu listede Fatih Terim de bulunuyor.

Al-Shabab ile 23 resmi karşılaşmaya çıkarken; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Terim, Suudi ekibiyle 1.74 puan ortalaması yakaladı.

