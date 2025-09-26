Fatih Terim geri dönüyor, yeni adresini böyle duyurdular! Kimse bunu beklemiyordu

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ın başında görev yapan 72 yaşındaki çalıştırıcının, Mısır’ın köklü kulüplerinden Al Ahly’nin gündemine geldiği öne sürüldü.

'O DA LİSTEDE'

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Al Ahly yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör adaylarını değerlendiriyor ve bu listede Fatih Terim de bulunuyor.

Al-Shabab ile 23 resmi karşılaşmaya çıkarken; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Terim, Suudi ekibiyle 1.74 puan ortalaması yakaladı.